مرتضى منقور يحدد أماكن ومواعيد طرح تذاكر مباراته أمام ديكاداها

صرح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه سوف يتم طرح تذاكر مباراة فريق نادي الزمالك أمام فريق ديكاداها الصومالي، وذلك من صباح اليوم الجمعة، وستتوفر التذاكر في مقر النادي في منطقة المهندسين، وسوف يتم أيضا توفير منفذ أخر يطرح فيه تذاكر المباراة قي نادي سموحة بالإسكندرية.

وأشار مرتضى منصور، على ان تذاكر المباراة سوف تكون متاحة أمام جماهير النادي ابتداء من الساعة 9 صباح اليوم وحتى التاسعة مساء، وستكون متوفرة أيضا في صباح يوم السبت القادم، والجدير بالذكر بأن فريق نادي الزمالك سوف يقوم بلعب المباراة على أرض ملعب برج العرب في الإسكندرية، من مساء اليوم السبت في مباراة دور 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأن مباراة الذهاب للفريق انتهت بفوز نادي الزمالك على الفريق 7 أهداف مقابل لاشي.