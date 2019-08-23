صور.. منتخب شباب الطائرة يفوز على اليابان ويتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة الفوز على نظيره الياباني بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبنا.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي : 25/19 , 20/ 25 ، 23/25 ، 15/25 ، 15/ 10.

ونجح منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة في مواصلة التألق بالبطولة بعدما حقق فوزا مهما

أول أمس بالجولة الأولى على نظيره الألماني بطل العالم بنتيجة 3/2، قبل أن يفوز على اليابان في الجولة الثانية بنتيجة 3/1 امس ثم الفوز على اليابان اليوم، بنتيجة 3/2 ليحتفظ بصدراة المجموعة ويتأهل إلى دور الستة عشر في إنجاز جديد للرياضة المصرية.وتضم قائمة المنتخب اللاعبين، عبد العظيم مروان النجار وعبد الرحمن الحسينى و انس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .

ويلعب منتخب شباب الكرة الطائرة ، ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت إلى جانب الفراعنة كل من المانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك.

ويختتم منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة منافسات الدور الأول بمواجهة منتخب المكسيك غدا السبت في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

يرأس بعثة منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة جابر عبد العاطي، ويقود الفريق فنيا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.