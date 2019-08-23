السباحة أيقونة البعثة المصرية لليوم الثالث على التوالى في الدورة الأفريقية

أصبحت السباحة المصرية مصدر حديث كل الدول المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى، بعد أن حققت خلال الـ 48 ساعة الماضية 23 ميدالية متنوعة من الـ 50 ميدالية التى حققتها البعثة المصرية حتى الآن، منها 7 ذهبيات وهو نصف الميداليات التى حققتها البعثة حتى هذه اللحظات 14 ذهبية، و 9 فضيات و7 برونزيات، وضعت بها مصر على قمة الترتيب العام بجدارة بفارق ذهبيتين عن جنوب أفريقيا التى تحتل المركز الثانى برصيد 12 ذهبية، ويأمل الجهاز الفنى بقيادة الدكتور محمد دسوقى ومعه حسين عامر المدرب العام إضافة المزيد من الميداليات فى فعاليات اليوم الجمعة فى ثالث أيام المنافسات التى

يشهدها مجمع محمد الخامس بالحمام الأوليمبى بكازبلانكا لاستمرار الريادة المصرية بفضل أبطال السباحة القصيرة .

حرص المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على تهنئة اللاعبين على المستوى الرائع الذى ظهر به الجميع خلال اليومين السابقين، وخاصة أمس الخميس بعد حصول السباحين على 11 ميدالية متنوعة منها 4 ذهبيات و 4 فضيات و3 برونزيات، وطالب إدريس جميع أفراد بعثة السباحة فى الاستمرار بتقديم الوجهة المشرفة لمصر رياضيًّا وأخلاقيًّا وحضاريًّا، والتحلى بالروح العالية التى ظهروا بها منذ الوصول إلى مدينة كازابلانكا وحتى مغادرة المغرب، كما

طالب إدريس السباحين الالتزام بتعليمات الجهازين الفنى والإدارى، وأن يؤدى كل سباح وسباحة دوره المنوط به وترك النتيجة على المولى عزَّ وجل .

يشهد اليوم الثالث منافسة قوية من أبطال منتخبنا الوطنى لحصد أكبر عدد من الميداليات وبخاصة الذهبية لاستمرار مصر على قمة الترتيب العام فى جدول الميداليات بعد أن وضعتها اللعبة على القمة خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين، حيث يلعب كل من أحمد أكرم ومروان القماش وهانيه مورو نهائي 400 متر حرة، وخالد مراد ومحمد حسن وفريدة عثمان ومور الجندي نهائي 100 متر فراشة، في حين يخوض كل من عبدالرحمن حجازي ومحمد حسن ورولا حسين نهائي 50 مترًا ظهر ، ويخوض علي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان وفريدة أيمن نهائي 4 فى 100 متر حرة مختلط وتختتم منافسات السباحة بمشاركة مروان القماش ومروان العمراوي وأحمد أكرم ومحمد سامي في نهائي 200 متر حرة .