لاعب المقاولون الجديد يتخلف عن معسكر الفريق بكرواتيا

يغيب السيراليوني برنس باري المنضم حديثًا لصفوف المقاولون العرب، عن معسكر الفريق بكرواتيا، المقرر له يوم 26 أغسطس من الشهر الجاري.

ويرتبط باري مع منتخب بلاده بخوض تصفيات كأس العالم 2020، أمام منتخب ليبيريا، يومي 2 سبتمبر و10 سبتمبر، ومن المقرر أن ينضم باري خلال الأيام القادمة لمنتخب

بلاده، للدخول في معسكر استعدادا لمباراتين.

وكان نادي المقاولون العرب التعاقد مع باري، لاعب منتخب سيراليون، من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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ووقع المهاجم السيراليوني صاحب ٢١ عامًا، لمدة 3 مواسم بشكل رسمي، من أجل تعويض رحيل أحمد علي الذي رحل لنادي بيراميدز، بعدما تم دفع الشرط الجزائي.

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ويدخل المقاولون معسكر بكرواتيا استعدادا للموسم الجديد، واستقر الجهاز الفني لذئاب الجبل على خوض 3 مباريات ودية.

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