المقاولون يجهز بديل عماد النحاس من أجل قيادة الفريق

أقترب عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب من الرحيل عن الفريق، والانضمام إلى النادي الأهلي، بعدما تواصل مسئولو الأهلي مع النحاس، وإبلاغه بأنه سيكون ضمن الجهاز الفني الجديد للمارد الأحمر.

أبلغ النحاس إدارة نادي المقاولون العرب برغبته في الرحيل، من أجل الانضمام إلى الجهاز الفني بالنادي الأهلي، ولم يبدى مسئولو النادي اعتراضهم على رحيله.

وكان المقاولون أعلن في وقت سابق، أنه لا يمانع في رحيل النحاس إلى النادي الأهلي، إذا كانت تلك رغبته، وأن النادي لن يقف في مستقبل المدرب.

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بدأ مسئولو المقاولون العرب في البحث عن بديل للنحاس، لتولي القيادة الفنية لذئاب الجبل قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، و تواصل مسئولو النادي مع محمد

عودة من أجل العودة إلى الفريق، وتولي مهمة تدريب الفريق، والذي أبدى الأخير موافقته، حيث إنه أبن من أبناء النادي.

كما تواصل مسئولو المقاولون مع علي عبد العال، المدير الفني السابق، لنادي الداخلية لمعرفة رأيه حول تدريب الفريق.

أنهى المقاولون العرب، الموسم الماضي بالدوري الممتاز، في المركز الخامس، برصيد 48 نقطة، وكان الفريق قاب قوسين أو أدنى من الدخول في المربع الذهبي، بفارق 4 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع.