المقاولون يفوز على الزيد الإماراتي وديًا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، المدير الفني، على الزيد الإماراتي، بهدفين مقابل هدف أحرزهما طاهر محمد طاهر وسيف الجزيري في المباراة الودية التي جمعتهما في ملعب الذئاب بالجبل الأخضر.
تبادل الذئاب مع الزيد الإماراتي الدروع والهدايا التذكارية قبل اللقاء.
كان المقاولون قد فاز على ديروط اليوم بثنائية نظيفة، قبل مواجهة الزيد الإماراتي، خلال فترة الإعداد الحالية بالنادي.
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يذكر أن مسئولي المقاولون العرب، حسموا 5 صفقات خلال الانتقالات الصيفية، وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبدالرحمن فاروق وعبدالله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق.
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