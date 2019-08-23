اليوم .. منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة يبحث عن مواصلة التألق أمام اليابان في بطولة العالم

يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة نظيره الياباني في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثالثة ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبنا.

يبحث منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة عن مواصلة التألق بالبطولة بعدما حقق فوزا مهما أول أمس بالجولة الأولى على نظيره الألماني بطل

العالم بنتيجة 3/2، قبل أن يفوز على اليابان في الجولة الثانية بنتيجة 3/1 أمس ليتصدر المجموعة ويقترب بقوة من التأهل إلى دور الستة عشر في إنجاز جديد للرياضة المصرية.تضم قائمة المنتخب 8 لاعبين وهم عبد العظيم مروان النجار وعبدالرحمن الحسينى و أنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد و محمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان .

يلعب منتخب شباب الكرة الطائرة ، ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت إلى جانب الفراعنة كل من المانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك.

ويختتم منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة منافسات الدور الأول بمواجهة منتخب المكسيك غدا السبت في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

يرأس بعثة منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة جابر عبدالعاطي، ويقود الفريق فنيا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.