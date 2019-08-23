اليوم.. منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة يلتقي اليابان في بطولة العالم

يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب، تحت ١٩ سنة، نظيره الياباني في الساعة الثانية عشرة، ظهر اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثالثة ببطولة العالم، المقامة في تونس، خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 منتخبًا.

يبحث منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة عن مواصلة التألق بالبطولة، بعدما حقق فوزًا مهمًا أول أمس بالجولة الأولى على نظيره الألماني،

بطل العالم بنتيجة 3 /2، قبل أن يفوز على اليابان في الجولة الثانية بنتيجة 3/ 1 أمس ليتصدر المجموعة ويقترب بقوة من التأهل إلى دور الستة عشر في إنجاز جديد للرياضة المصرية.تضم قائمة المنتخب 8 لاعبين، هم: عبدالعظيم مروان النجار وعبدالرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.يلعب منتخب شباب الكرة الطائرة ضمن المجموعة الثالثة، التي ضمت إلى جانب الفراعنة، كلًا من ألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك.يختتم منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة منافسات الدور الأول بمواجهة منتخب المكسيك غدًا السبت في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.يرأس بعثة منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة جابر عبدالعاطي، ويقود الفريق فنيًا حسن الحصري، يعاونه ناصر علي مدربًا، والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.