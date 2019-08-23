روكو ينثر سحره في فيورنتينا بـ8 صفقات يتقدمهم “الجائع” ريبيري

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نثر المالك الجديد لفيورنتينا “روكو كوميسو” سحره في أروقة النادي منذ اليوم الأول له عندما وعد ببذل كل جهده للإبقاء على الجناح الفذ “فيديريكو كييزا” وعدد من نجوم الفريق البنفسجي مثل الكرواتي “ماركو بياتسا” والأرجنتيني الموهوب “جيوفاني سيميوني”.

ويبدو أن سحر الرجل الأمريكي سيمتد ليشمل شوارع مدينة فلورانس الجميلة، ومدرجات الملعب التاريخي للفيولا “آرتيميو فرانكي” مع بداية مباريات الفريق في السيري آ الأسبوع المقبل، إذ تمكن من ضم 8 لاعبين خلال وقت قصير في الميركاتو الصيفي وبأقل تكلفة ممكنة.

روكو لم ينفق أكثر من 14 مليون يورو على 7 صفقات وإعارة من بينهم نجمين من نجوم الصف الأول خلال السنوات الماضية هما الفرنسي بلال ريبيري والغاني كيفين برينس بواتينج.

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واستطاع روكو كوميسو استعادة أكثر من نصف المبلغ الذي أنقه، حين قام ببيع الثنائي فيتور هوجو وكريستيان نورجارد لناديي بالميراس وبرينتفورد – على الترتيب– مقابل 9 ملايين يورو، بالإضافة لحصوله على مليون يورو جراء إعارة لاعب الإرتكاز الفرنسي “جوردان فيريتو” لروما حتى نهاية الموسم.

ريبيري الجائع

جاء انضمام بلال ريبيري الذي انتهى عقده مع بايرن ميونخ في يونيه الماضي، ليلقي الضوء أكثر على العمل المميز الذي قدمه تروكو كوميسو مع المدير الفني الإيطالي الشاب “فينيتشينزو مونتيلا” خلال الميركاتو الصيفي.

واهتمت وسائل الإعلام الإيطالية والعالمية بما قاله ريبيري في أول مؤتمر صحفي عقده بقاعة مؤتمرات ملعب آرتيميو فرانكي يوم أمس الخميس.

وقال ريبيري “أنا سعيد للغاية لأنني هنا، أشعر كأنني وسط عائلتي، لقد تواصلت مع لوكا توني، زميلي السابق في بايرن ميونخ، لسؤاله عن فيورنتينا بما أنه سبق له اللعب للفريق، وأخبرني الكثير عن النادي والمدينة”.

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وأوضح بعد اختياره لارتداء نفس رقمه في بايرن ميونخ (7) “اللغة الإيطالية جميلة، لكن إدراكي لها ليس مثاليًا، كل شيء جيد حتى الآن، وأنا سعيد لأنني أحب أن أكون هنا. قررت الانضمام للفريق لشعوري بالجوع، رغبة في لعب المزيد من المباريات، وأتمنى الاستمرار حتى سن الـ 40”.

ووقع صاحب الـ 36 عامًا على عقد مدته عامين في صفقة مجانية لم تكلف خزينة الفيولا سوى الراتب السنوي والذي لن يزيد عن ثلاثة ملايين يورو.

وكانت أبرز صفقة أبرمها فيورنتينا هذا الصيف مع لاعب الوسط الدفاعي التشيلي “إريك بولجار” القادم من بولونيا نظير 10 ملايين يورو.

ويأتي من بعد بولجار، الظهير الأيسر الصربي الشاب “أليكسا تيرزيتش” صاحب الـ 19 عامًا، والقادم من نادي ريد ستار الصربي مقابل 1.7 مليون يورو بعقد مدته أربعة أعوام.

واستغل فيورنتينا توتر علاقة لاعب الوسط المهاجم “كيفين برينس بواتينج” مع إدارة نادي ساسولو وضمه نظير مليون يورو فقط!.

وعرض ساسولو لاعب ميلان وشالكه الأسبق للبيع هذا الصيف بسبب إجبار النادي على تركه ينضم لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الماضي بنظام الإعارة.

وتعاقد فيورنتينا أيضًا مع الكرواتي ميلان باديلج من لاتسيو، والإيطالي بيترو تيراكيانو من إمبولي، وأليساندرو لوفيسا من بوردينوني، بالإضافة إلى استعارة الظهير الأيمن الإسباني “بول ميكيل إيرولا” من ساسولو مع خيار الشراء في صيف 2020.

وخرج من فيورنتينا 13 لاعبًا بنظام الإعارة هذا الصيف، في مقدمتهم الفرنسي فيريتو المنضم لروما ومواطنه ألبان لافون المنتقل إلى نانت.

ويستهل فيورنتينا مشواره في “السيري آ” بمباراة قمة أمام نابولي يوم غد السبت على ملعب آرتيميو فرانكي ضمن الجولة الأولي من موسم 2020/2019، علمًا بأنه سيستضيف يوفنتوس في الجولة الثالثة المقرر لها بعد انتهاء التوقف الدولي يوم 15 سبتمبر المقبل.