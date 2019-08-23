رياضة | اتحاد الكرة يستقبل مندوب الفيفا خلال أيام من أجل "الفار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يستقبل مندوب الفيفا خلال أيام من أجل "الفار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مندوبا من الاتحاد الدولي "فيفا"، خلال الأيام المقبلة من أجل المناقشة حول تطبيق تقنية الفيديو بالموسم الجديد.

ويأتي قدوم مندوب الفيفا، من أجل إطلاع مسؤولو الجبلاية على تكلفة تطبيق "VAR"، بالإضافة لتخصيص دورات تدريبية للحكام قبل استخدامه.

وكانت اللجنة الخماسية، خاطبت الفيفا من أجل تطبيق تقنية الفيديو، من أجل تقنين أخطاء الحكام وتطبيق المساواة، بالمسابقة الجديدة.