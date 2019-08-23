رياضة | إتحاد الكرة يدرس تفعيل رخص المدربين المصريين في دول آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إتحاد الكرة يدرس تفعيل رخص المدربين المصريين في دول آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ضرورة تفعيل رخص المدربين المصريين في الدول الآسيوية.

ويأتي طلب الجبلاية حتى يكون هناك مقدرة للمدربين المصريين، العمل في البلاد العربية من دون مواجهة أي مشكلات طوال فترة تواجدهم هناك.

وتحدث أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية مع مندوب الفيفا خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء، بضرورة تفعيل الرخص التي يحصل عليها المدربون من خلال دورات التدريب التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".