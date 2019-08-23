رياضة | أيمن شوكت يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن شوكت يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيمن شوكت لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أكد أنه حقق حلم حياته باللعب في صفوف الفريق؛ لأنه أحد عشاق القلعة الحمراء، ومن الرائع أن يمثل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الذي يعشقه منذ طفولته.

وأشاد لاعب الاهلي بالأجواء داخل الفريق، خاصة أنه اندمج سريعا مع باقي العناصر منذ اليوم الأول له داخل النادي الأهلي بفضل علاقة الصداقة التي تربطه مع كافة اللاعبين.



وكشف شوكت عن سير المفاوضات معه، مشيرا إلى أنها بدأت من خلال الكابتن طارق خيري المدير الفني السابق لسلة الأهلي بالتزامن مع تلقيه عدة عروض من أندية أخرى، إلا أنه فضل عرض النادي الأهلي دون تردد بمجرد حديث الكابتن طارق خيري معه.

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وأبدى أيمن شوكت سعادته باللعب إلى جوار أسماء بارزة في كرة السلة المصرية مثل إبراهيم الجمال ومحمد الجارحي ورامي جنيدي بالإضافة إلى العناصر الجديدة المتميزة المنضمة لصفوف الفريق هذا الموسم وهو ما يجعل المنافسة بين اللاعبين للتواجد في التشكيلة الاساسية للفريق، مؤكدا أن القرار الأول والأخير سيكون للكابتن أشرف توفيق المدير الفني.