رياضة | ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان بشرط ناري لإنهاء صفقة "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان بشرط ناري لإنهاء صفقة "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو ريال مدريد، في اتخاذ خطوات جادة لحسم صفقة نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للظفر بخدماته قبل برشلونة.

ويرغب الريال في الحصول على تأكيدات وضمانات حول عدم تجدد إصابة النجم البرازيلي، نيمار في مشط القدم، والتي لاحقته أكثر من مرة ، خلال الشهور القليلة الماضية .

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وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد يسعى للحصول على تأكيدات من باريس سان جيرمان بشأن إصابات نيمار، في إطار اهتمام النادي الملكي بالحصول على خدمات اللاعب، لكنهم يسعون للحصول على تأكيدات من باريس سان جيرمان بشأن مشط القدم للبرازيلي المعرض للإصابة، حيث جمع اللوس بلانكوس جميع المعلومات حول الماضي المضطرب للمهاجم الذي ينطوي على مثل هذه الإصابات ويعترفون بهشاشته، لكي يكون متأكداً من حالته قبل ينهي مفاوضات ضمه .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن مسؤلو باريس سان جيرمان مستعدون للامتثال لمطالب النادي الأسباني بشأن وضع اللياقة البدنية للاعب ، الذي تعافى بالفعل من إصابته الأخيرة و يتدرب مع بقية زملائه في الفريق، بعد الاجتماع بين الناديين ، أعرب ريال مدريد عن مخاوفه بشأن إصابات نيمار وينتظرون الآن سماع ردود الفعل من باريس سان جيرمان، حيث يعتمد الاتفاق المحتمل بشكل أساسي على خلفية اللياقة البدنية لللاعب البالغ من العمر 27 عامًا وبمجرد توضيح كل شيء ، سيكون ريال مدريد مستعدًا بعد ذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاز الصفقة ، بدءًا من جمع الأموال من أجل انهاء المفاوضات بنجاح .