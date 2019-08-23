رياضة | مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع للنادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة محمد يوسف يده على ملامح تشكيلة الفريق في مواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان، مساء اليوم الجمعة.

وقد حقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب برباعية دون رد، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة إراحة بعض لاعبيه الأساسيين.

ومن المتوقع أن يدفع محمد يوسف المدير الفني للنادي الاهلي بالعناصر التالية :

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، محمود متولي، محمود وحيد

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية "ديانج"، محمد مجدي أفشة، جونيور أجاي، حسين الشحات

في خط الهجوم: صلاح محسن