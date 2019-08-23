رياضة | هل ينجح ريال مدريد في خطف هدف برشلونة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينجح ريال مدريد في خطف هدف برشلونة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني تحرك بالفعل للتعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت نهائياً عرض تقدم به برشلونة الذي اقترح فيه ضم نيمار على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد أرسلت مندوبا إلى العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة الاحتمالات المتعلقة بإتمام صفقة نيمار لصالح الميرينجي.

Advertisements

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن باريس سان جيرمان رفض العرض المقدم من ريال مدريد، حيث طلب رفع المقابل المادي إلى 150 مليون يورو بالإضافة إلى الاستغناء عن كلا من نافاس وجاريث بيل وخيمس رودريجيز.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن عددًا من شهود العيان أكدوا تواجد مندوب من إدارة ريال مدريد للتفاوض على ضم نيمار الذي يبتعد عن برشلونة بسبب ضعف العرض المالي الذي قدمه للنادي الفرنسي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يتعامل مع صفقة نيمار مثلما فعل في الماضي مع صفقتي لويس فيجو وديفيد بيكهام وهي خطف اللاعب في اللحظات الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفية.