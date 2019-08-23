شكرا لقرائتكم صانع ألعاب الدراويش ينتظم في التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعانى صادق من بعض الالتهابات فى قدمه والتى حرمته من التواجد ضمن صفوف الفريق مؤخرا.
وأكمل عبد العزيز بأن صادق يخضع حاليا لبرنامج تأهيلى مكثف من اجل تجهيزه للمباريات المقبلة.
يذكر أن الفريق يستعد لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى يوم 13 سبتمبر المقبل فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر صانع ألعاب الدراويش ينتظم في التدريبات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.