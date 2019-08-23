شكرا لقرائتكم صانع ألعاب الدراويش ينتظم في التدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أكرم عبد العزيز أخصائى العلاج الطبيعى للإسماعيلى انتظام محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق في التدريبات الجماعية خلال 10 أيام على أقصى تقدير. ويعانى صادق من بعض الالتهابات فى قدمه والتى حرمته من التواجد ضمن صفوف الفريق مؤخرا. Advertisements وأكمل عبد العزيز بأن صادق يخضع حاليا لبرنامج تأهيلى مكثف من اجل تجهيزه للمباريات المقبلة. يذكر أن الفريق يستعد لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى يوم 13 سبتمبر المقبل فى ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صانع ألعاب الدراويش ينتظم في التدريبات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.