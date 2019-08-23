شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق نادي مصر المقاصة تدريباته استعداده لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، غداً السبت وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب الانتهاء من معسكر الاسماعيلية، على أحد الملاعب الفرعية بالدفاع الجوي.

كما يدرس الجهاز الفني للفريق الفيومي السفر الى الاسكندرية مبكرا قبل مباراة الزمالك ب 48 ساعة للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب لزيادة التركيز وعدم اصابة اللاعبين بالارهاق والإجهاد.

وكان فريق المقاصة ، قد خاض 3 مباريات ودية بمعسكر الاسماعيلية أمام المريخ والقناة والمصري ، انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 1 – 1 في كل المباريات.