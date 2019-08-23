شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبدالمنعم يطالب متابعيه بالدعاء لزوجته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى نادي مصر المقاصة من متابعيه عبر حسابه الشخصي من متابعيه ، الدعاء لزوجته بالشفاء. وكتب عادل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: الواحد بقاله 10 أيام في ابتلاء شديد ابتدت بابني وانا ودلوقتي مراتي في غرفة العمليات الحمد لله دائماً وأبداً أرجو الدعاء. Advertisements ويستعد مصر المقاصة لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر في المباراة المقرر لها 28 أغسطس الجاري، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالأسكندرية.



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