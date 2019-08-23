شكرا لقرائتكم جيسوس يرحل عن فلامنجو بعد دخول دائرة المرشحين لتدريب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب جورجي جيسوس المدير الفنى لفريق فلامنجو البرازيلى من الرحيل عن منصبه فى ديسمبر المقبل، فى الوقت الذى تتردد فيه أنباء عن دخوله فى دائرة المرشحين لتدريب الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتى.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن المدرب البرتغالى لا يشعر بالرضا بوجوده فى ري ودى جانيرو بسبب أحداث العنف هناك.

وقالت صحيفة "تربيونا أونلاين" البرازيلية نقلا عن مصادر في البرتغال أن المدرب البرتغالي سيغادر منصبه في شهر ديسمبر ولن يكمل مدة عقده التى تنتهى فى يونيو 2020.

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وأوضحت أنه سيتجه إلى البرتغال لقضاء عطلة أعياد الميلاد ولن يعود مرة أخرى إلى البرازيل على الرغم من النجاح الكبير الذى يحققه مع فريقه حتى الآن.

وكان جيسوس قد وقع عقدًا لتدريب فلامنجو في يناير الماضى ويستمر عامًا ونصف حتى يونيو 2020، عقب نهاية مسيرته مع الهلال السعودى الذى رحل عنه بعد 20 مباراة فقط.

ورد جيسوس عن أنباء رحيله وأوضح قائلا: "لن أعلق على أي شيء لم أقله.. أنا مسؤول عما أقول فقط".

ويحتل فلامنجو المركز الثانى فى الدورى البرازيلي بعد مرور 15 جولة بفارق نقطتين عن سانتوس المتصدر، كما يقترب من نصف نهائي كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على إنترناسيونال بهدفين دون رد فى ذهاب ربع النهائي أمس الخميس.