شكرا لقرائتكم الإصابة تهدد مشاركة صلاح عاشور أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للفريق حجم الإصابة خلال الساعات المقبلة لتحديد موقف عاشور من المشاركة أمام الزمالك في ربع نهائي كأس مصر.
ويواجه مصر المقاصة، نادي الزمالك في 28 أغسطس الجاري، في اللقاء الذي يستصيفه استاد برج العرب بمحافظة الاسكندرية في اطار منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.
ويعود الفريق الفيومي إلى التدريبات غداً السبت بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة بدأت اليوم الجمعة عقب الانتهاء من معسكر الاسماعيلية.
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