جمال عبد الحميد: هحلق شعري إذا لم يفز الزمالك بكأس مصر

صرح الكابتن، واللاعب السابق، جمال عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بأن نادي الزمالك هو من سيفوز بكأس مصر للموسم الحالي، وأنه أشار خلال لقاءه في برنامج الحريف تقديم الإعلامي مهيب عبد الهادي، بأنه في حالة لم يفز نادي الزمالك بكأس مصر للموسم الحالي سوف يقوم بقص شعره على الهواءـ، وشرط على مهيب عبد الهادي، بأنه في حالة عدم فوز فريق الزمالك لكرة القدم بكأس مصر يقوم هو بحلاقه شعر جمال عبد الحميد.

كما قد أضاف خلال اللقاء، بأن نادي الزمالك هو النادي الذي يضحي من أجله بأي شيء، لأنه النادي الذي قبل به واستقبله وهو كان على عكازين ومصاب، وفتح له أبوابه حتى يتمكن اللاعب من خلاله بتحقيق الكثير من البطولات في النادي وفي المنتخب.