محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الخميس.
مصدر: الأهلي يفاضل بين الألماني والبرتغالي لاختيار المدرب الجديد
ماذا قال ميتشو عن مفاوضات النادي الأهلى؟
مدرب أستون فيلا: المحمدي استحق التجديد وأثبت نفسه في الكرة الإنجليزية
مصدر: شحاتة يطلب أحمد حسن ضمن جهازه لمنتخب مصر
اتحاد الكرة يرد لمصراوي.. هل يتم استخدام الـ"VAR" في الموسم المقبل
رئيس المقاصة: نستعد لمفاجأة الزمالك بالكأس.. ونسعى لتحقيق أول الألقاب
المحمدي بعد تمديد عقده: أتمنى أن يحالفنا الحظ في بريميرليج
مدرب المنتخب الأولمبي: قد نسير على أسلوب "المعلم" مع اللاعبين
حسن وليد: علمت بإمكانية تصدري هدافي مونديال اليد قبل النهائي
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الخميس.. ألماني وبرتغالي ضمن ترشيحات مدرب الأهلي.. وظهور الـVAR لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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