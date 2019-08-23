7 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام اطلع برة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
استقر محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان في دوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف الأهلي فريق اطلع برة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال.
وأجرى يوسف 7 تغييرات على التشكيل الذي بدأ به الأهلي مباراة بيراميدز، أبرزها الحارس علي لطفي والثنائي الجديد محمود متولي ومحمد مجدي أفشة.
وكان الأهلي ودع كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز (1-0)، ليقرر النادي إقالة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي وإسناد المهمة مؤقتا لمحمد يوسف.
ويفقد الأهلي في مباراة الليلة خدمات كل من شريف إكرامي وعلي معلول ومحمد هاني ورمضان صبحي وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو.
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بالتشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: علي لطفي.
الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمود وحيد.
الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي.
وسط الهجوم: حسين الشحات وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.
وفي الهجوم: صلاح محسن.
يُذكر أن الأهلي وضع قدمًا في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على اطلع برة في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، التي أقيمت في برج العرب يوم 11 أغسطس الماضي.
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