محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الجمعة مع عدد من المباريات الهامة والمتنوعة حول العالم. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقناة الناقلة: دوري أبطال أفريقيا 07:00 ـ الأهلي VS اطلع برة ـ القناة الناقلة: الكونفيدرالية 03:00 ـ إيتوال دو كونجو VS بيراميدز ـ القناة الناقلة: Advertisements الدوري الإنجليزي 09:00 ـ أستون فيلا "المحمدي وتريزيجيه" VS إيفرتون ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD دوري الأمير محمد بن سلمان 06:00 ـ الهلال VS أبها ـ القناة الناقلة: السعودية الرياضية 2 HD. 09:50 ـ الاتحاد VS الرائد – القناة الناقلة: السعودية الرياضية 2 HD الدوري البرتغالي 10:15 ـ ريو أفي VS ديسبورتيفو أفيش "حمود كهربا"

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كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي واطلع برة أبرز مباريات "الجمعة المتنوع".. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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