أفشة ومتولي وديانج في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أطلع برة

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق إطلع بره من جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمود متولي – محمود وحيد. Advertisements خط الوسط: حمدي فتحي – ديانج – محمد مجدي أفشة، جونيور أجاي – حسين الشحات خط الهجوم : صلاح محسن. يستضيف الأهلى فى السابعة مساء اليوم الجمعة، نظيره “إطلع بره”، بطل جنوب السودان، فى إياب الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية

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