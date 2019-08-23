ديجون الفرنسي يَتباهى بإنقاذ المغربي “حمزة منديل”

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أعلن نادي ديجون الناشط في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى “ليج آ” تعاقده مع الظهير الأيسر الدولي المغربي “حمزة منديل” على سبيل الإعارة من شالكه الألماني حتى يونيه 2020.

ويعتقد مسؤولو ديجون أن هذه الخطوة سوف تُساهم في استعادة حمزة منديل لمستواه المعهود، حيث غاب معظم فترات الموسم الماضي عن المشاركة مع شالكه، مكتفيًا بتسع مباريات في الدوري الألماني الدرجة الأولى “البوندسليجا”.

وبرر نادي ديجون انتقال اللاعب صاحب الـ 21 عامًا لصفوفهم قبل غلق الميركاتو الصيفي، خلال بيان إعلان انضمامه، عندما قالوا “بسبب قلة خوضه للمباريات مع شالكه في البوندسليجا، سيكون أمام حمزة منديل فرصة لاظهار موهبته الكروية بقميص فريق ديجون”.

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وبدأ حمزة منديل مسيرته الكروية بين صفوف نادي “ليل ب” في عام 2015، وبعد عامين فقط صُعد للفريق الأول ليشارك في 12 مباراة بالدوري الفرنسي خلال موسم 2018/2017.

لكن الجهاز الفني لنادي ليل أعاده إلى فريق “ليل ب” ما دفع اللاعب نحو التفكير في الرحيل إلى شالكه خلال الميركاتو الصيفي 2018 نظير سبعة ملايين يورو.

وكان لمولود في الدار البيضاء قد تخرج من أكاديمية محمد السادس قبل خوضه لتجربة الاحتراف في فرنسا.

وتألق اللاعب بصورة ملحوظة في دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2017 مع منتخب المغرب، لكنه لم يستمر على نفس المنوال.

واكتفى منديل بالدفاع عن أسود أطلس في 13 مباراة دولية فقط، ويأمل في أن يكون ديجون مفتاح عودته لسابق عهده.