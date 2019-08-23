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شقيق نور الدين أمرابط ينتقل إلى الدوري الإيطالي

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محمود ماهر 0 تبليغ

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وصل سفيان أمرابط، الشقيق الأصغر لنجم منتخب المغرب نور الدين أمرابط، إلى إيطاليا مساء أمس الخميس، قادمًا من كلوب بروج البلجيكي، لاتمام انتقاله لصفوف نادي هيلاس فيرونا، قبل ساعات قليلة من افتتاح منافسات الدرجة الأولى سيري آ.

لاعب الإرتكاز صاحب الجنسية الهولندية، وقع على عقد مدته موسم واحد على سبيل الإعارة مع هيلاس فيرونا، صاحب المركز الخامس في السيري ب الموسم الماضي، والصاعد حديثًا إلى السيري آ بعد تغلبه على ناديي بيسكارا وكيتاديلا في المباريات الفاصلة المؤهلة لدوري الأضواء والشهرة.

ويفتتح فريق المدرب الكرواتي إيفان يوريتش مسيرته في السيري ا يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، حين يستضيف بولونيا على ملعب مارك أنطونيو بينتيجودي الذي يتسع لـ 39 ألف متفرج.

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لاعب الوسط المغربي الهولندي سفيان أمرابط الشقيق الأصغر لنجم النصر السعودي نور الدين أمرابط (صور: Verona Twitter)
لاعب الوسط المغربي الهولندي سفيان أمرابط الشقيق الأصغر لنجم النصر السعودي نور الدين أمرابط (صور: Verona Twitter)

وشارك سفيان أمرابط /23 عامًا/ في مباراة الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي على ملعب نادي أوستاندي يوم 10 أغسطس الجاري لمدة 81 دقيقة، وانتهى اللقاء بفوز كلوب بروج الفريق الجديد لحارس سيمون مينوليه بهدفين دون رد.

وكان شقيق لاعب نادي النصر السعودي شارك في 24 مباراة خلال الموسم الماضي مع كلوب بروج، وهو الموسم الأول له مع الفريق بعد رحيله عن صفوف نادي فينورد روتردام الهولندي الذي دافع عن ألوانه بموسم 2018/2017 في 21 مباراة.

وبدأ سفيان أمرابط مسيرته الكروية بين صفوف نادي أوتريخت الهولندي، وظل بين صفوفه لـ 3 مواسم متتالية من بعد تصعيده للفريق الأول عام 2014.

نور الدين أمرابط نجم منتخب المغرب ونادي النصر السعودي (صور: AFP)
نور الدين أمرابط نجم منتخب المغرب ونادي النصر السعودي (صور: AFP)

 

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