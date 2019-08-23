فوزي لقجع يقلص عدد مناصبه بتوصية من الملك محمد السادس

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تخلى رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم “فوزي لقجع” عن رئاسة نادي نهضة بركان لـ “حكيم بن عبد الله” ليلة أمس الخميس، في تنفيذ سريع منه لتوصيات ملك المغرب “محمد السادس” المتعلقة بتسليم كبار السن للمهام الإدارية للكوادر الشابة في كافة قطاعات الدولة.

ووصف حكيم بن عبد الله قرار فوزي لقجع بالمفاجيء، في تصريح أدلى به للقناة الرياضية المغربية (3)، قائلاً “قرار تخليه عن رئاسة نهضة بركان أُتخذ في ظرف 48 ساعة فقط، كنا في اجتماع معه، وأقنعنا بالقرار، لكن هذا لا يعني ابتعاده عن الفريق، سيواصل عمله معنا في ورش عمل سيحددها المكتب المسير للنادي في وقت لاحق”.

واعتبر الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان “عبد المجيد مضران” أن توصيات ملك المغرب “محمد السادس” خلال آخر خروج إعلامي له، من الأسباب الرئيسية التي دفعت فوزي لقجع نحو تقديم استقالته واكتفاءه بمنصبه الحالي كرئيس للجامعة المحلية (الاتحاد المغربي لكرة القدم).

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وواجه فوزي لقجع موجة من الانتقادات والاتهامات الداخلية والخارجية بسبب جمعه ما بين رئاسة الاتحاد المغربي ونادي نهضة بركان، فضلاً عن عمله في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، حيث فاز بعضوية اللجنة التنفيذية عن منطقة شمال أفريقيا عام 2017، قبل أن يُعين كنائب لرئيس الكاف “أحمد أحمد”.

وأراد لقجع بهذه الخطوة أن يغلق الباب أمام الاتهامات التي توجه له موسميًا، ولعل أبرزها وأكثرها وضوحًا من رئيس الزمالك “مرتضى منصور” قبل أيام من مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية 2019/2018.

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كما تعرض لقجع إلى اتهامات أخرى مُبطنة خرجت من مُسيري نادي الصفاقسي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي صوب فوزي لقجع بسبب الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل في مبارياتهم أمام بركان في بطولة الكونفدرالية.

وأضاف عبد المجيد مضران في حديثه لموقع هسبورت المغربي “حكيم بنعيد الله كان طيلة الفترة الماضية المُسير الفعلي لشؤون نادي نهضة بركان، بفعل تفرغه واستقراره بمدينة بركان، فضلاً عن أننا نطبق توصيات الملك محمد السادس والتي نادى خلالها بضرورة التشبيب”.

وأشار مضران إلى أن نهضة بركان بانتخاب حكيم بنعبد الله رئيسًا خلال جمعيته العمومية التي عُقدت أول أمس الاربعاء، أكد رغبته القوية في تصدير الصورة المثالية إلى باقي الأندية لتسير على نفس الدرب في المستقبل، رغم حداثة عهد نهضة بركان المتأسس عام 1971، أي بعد 50 عامًا من تأسيس أقدم فرق البطولة المغربية المحترفة “أولمبيك أسفي” والمتأسس عام 1921 ويَكبر نادي المغرب التطواني في التأسيس بعام واحد.

واستمرت رئاسة فوزي لقجع لنادي نهضة بركان لحوالي 10 أعوام، وخلال العقد الماضي تأهل مع الفريق إلى الدوري المغربي للمحترفين (البطولة) بعد غياب 25 عامًا عن الأضواء.

وبدأ اسم نهضة بركان يلمع على الساحة المغربية في عام 2014 حين تمكن من بلوغ نهائي كأس العرش المغربي قبل أن يخسره أمام الفتح الرباطي.

وتعددت محاولات نهضة بركان لكسب شعبية على الصعيدين العربي والقاري بمواظبته على المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حتى تمكن من خطف لقب كأس العرش المغربي عام 2018 ومن ثم التأهل إلى نهائي الكونفدرالية الذي خسره أمام الزمالك بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، علمًا بأنه فاز في الذهاب بهدف لابا كودجو المنضم مؤخرًا لنادي العين الإماراتي.