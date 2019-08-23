اونلاين | يلا شوت plus مشاهدة مباراة أستون فيلا وإيفرتون بث مباشر koragoal كورة لايف (تريزيجيه) رابط ماتش أستون فيلا جودة متعددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت plus مشاهدة مباراة أستون فيلا وإيفرتون بث مباشر koragoal كورة لايف (تريزيجيه) رابط ماتش أستون فيلا جودة متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “فيلا بارك”، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا ونظيره إيفرتون، ضمن إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، شاهد المباراة بث مباشر كورة أون لاين kora online.

مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: هيتون

في الدفاع: إنجليز - مينجز - تايلور - المحمدي

Advertisements

في الوسط: ماكجين - هوريهان - جريليش - تريزيجيه

في الهجوم: ويسلي - أنور الغازي.

ويسعى أستون فيلا لتحقيق فوزه الأول في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد تعرضه للخساراة في الجولة الأولى أمام توتنهام وفي الثانية على يد بورنموث، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

وتنتظر جماهير مصر رؤية الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، رفقة فريقه أستون فيلا بعد بدايته في أول مواجهتين كأساسي، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

بينما يتطلع إيفرتون لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام كريستال بالاس في الجولة الأولى، وتغل. على واتفورد بهدف. نظيف في الجولة الثانية، يلا شوت مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون بث مباشر kora live.