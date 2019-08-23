اونلاين | يلا شوت KSA HD1 مشاهدة مباراة الهلال وأبها بث مباشر LIVE7HD الأسطورة dawrui plus رابط ماتش الهلال live ONLINE

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الهلال وأبها

مشاهدة مباراة الهلال ضد أبها بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره أبها، على استاد “جامعة الملك سعود”، ضمن إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

في الدفاع: ياسر الشهراني، هيون سو، علي البليهي، محمد الدوسري

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في الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري

في الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر kora live، ويسعى الهلال لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بعد التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا على حساب مواطنه الأهلي، بعد التغلب عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بينما يطلع نادي أبها الصاعد حديثًا للدوري السعودي، بعد تصدره لدوري الدرجة الأولى، لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالتغلب على الزعيم السعودي، لمشاهدة مباراة الهلال ضد العدالة حصريًا KORA GOAL.