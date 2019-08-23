اونلاين | يلا شوت koooragoal مشاهدة مباراة الاهلى واطلع بره بث مباشر koralive كورة ستار رابط ماتش الاهلي جودة متعددة

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد إطلع بره بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “برج العرب” بالإسكندرية، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره إطلع بره، في إطار إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة On Sport، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد إطلع بره حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: الشناوي

في الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني

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في الوسط: عاشور، عمرو السولية، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات

في الهجوم: وليد أزارو.

ويسعى الأهلي لتأكيد تفوقه ذهابًا بالفوز في مباراة الأياب لتوجيه أنذار شديد اللهجة لباقي المنافسين، ولمصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر مبكرًا، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

ويتسلح لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر بقوة هجومه المتمثل في وليد سليمان والشحات ورمضان خلف المهاجم المغربي أزارو، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي ضد إطلع بره بث مباشر kora live، ويذكر أن الأهلي نجح في الفوز على إطلع بره الجنوب سوداني برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.