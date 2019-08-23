رياضة | باريس سان جيرمان يصدم برشلونة بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يصدم برشلونة بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية مواصلة باريس سان جيرمان الفرنسي رفض عروض برشلونة بشأن رحيل مهاجمه البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية بأن برشلونة مستعد لدفع مبلغ 160 مليون يورو لضم نيمار على أن يسدد المبلغ على دفعتين من خلال موسم على سبيل الإعارة مع أحقية شراؤه في الموسم التالي ولكن باريس سان جيرمان رفض هذا العرض.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المفاوضات توقفت بسبب تعنت موقف باريس سان جرمان الذي رفض تماما فكرة الإعارة.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات مازالت مستمرة مع باريس سان جيرمان لكن برشلونة ينتظر موقفا حاسما من نيمار يعلن فيه صراحة رغبته في العودة إلى برشلونة من أجل وقف اهتمام ريال مدريد.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ريال مدريد تقدم بعرض ضخم بلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى استغناؤه عن 3 لاعبين، هم : الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان رفض هذا العرض لأن القيمة الإجمالية للعرض لا تتناسب مع التوقعات النادي الباريسي.

وألمحت صحيفتي ليكيب الفرنسية وموندو ديبورتيفو الإسبانية إلى إمكانية تدخل يوفنتوس لضم النجم البرازيلي بدون أن تشيرا إلى جدية النادي الإيطالي.