رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2019.. 4 مواجهات من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2019.. 4 مواجهات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 23 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها في مباراة الأهلي ضد إطلع بره في دوري أبطال أفريقيا، وأستون فيلا مع إيفرتون بالدوري الإنجليزي، والهلال ضد أبها في الدوري السعودي.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

دوري أبطال أفريقيا “إياب دور الـ64”

الأهلي x إطلع بره الجنوب سوداني، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة On Sport.

الدوري الإنجليزي “الجولة الثالثة”

أستون فيلا “تريزيجيه” x إيفرتون، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني “الجولة الثانية”

غرناطة x إشبيلية، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

ليفانتي x فياريال، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الألماني “الجولة الأولى”

كولن x بوروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري البرتغالي “الجولة الثالثة”

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ريو آفي x ديسبورتيفو أفيس “كهربا”، تقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ولكن المباراة غير مذاعة بشكل حصري.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي للمحترفين” الجولة الأولى

الهلال x أبها، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA Sports 1 HD.

التعاون x الحزم، تقام المباراة في تمام السادسة وعشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT +1.

الاتحاد x الرائد، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA Sports 2 HD.

الدوري القطري “الجولة الأولى”

العربي x الأهلي، تقام المباراة في تمام 04:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و05:20 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات الكأس 1 HD.

الريان x أم صلال، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات الكأس 1 HD.

كأس الخليج العربي الإماراتي “الجولة الأولى”

الوحدة x الفجيرة، تقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات دبي الریاضیة HD 1، أبوظبي الرياضية HD 3.

النصر x إتحاد كلباء، تقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات دبي الریاضیة HD 2، أبوظبي الرياضية HD 2.

العين x شباب الأهلي دبي، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات دبي الریاضیة HD 1، أبوظبي الرياضية HD 2.