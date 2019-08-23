الان تتابع هذا ماقاله مدرب الأهلي بعد التعادل مع العدالة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:
وجه المدير الفني للأهلي السعودي، المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، اعتذاره للجماهير، بعد سقوط الفريق في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه العدالة، في مستهل مبارياته في الموسم الجديد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
أشار إيفانكوفيتش إلى أن المشوار مازال طويلاً في المسابقة، مؤكداً أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه في الفترة المقبلة.
وقال مدرب الأهلي: حزين لأننا لم نستطع الانتصار وأعتذر للجميع، مازلنا في بداية المسابقة، وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت.
وأضاف: أحترم جميع اللاعبين وتشكيلات المباريات التي أخوضها هي الصحيحة من وجهة نظري.
وتابع: “هناك مشكلة دائمة بين الخطوط، ونعمل من أجل تصحيحها في التدريبات، لنعالج معها أيضاً الجانب الهجومي، ونسعى للإسراع من إيقاعنا وتجنب اللعب البطيء”.
ويأتي هذا التعادل ليشكل صدمة لجماهير الأهلي، التي تحلم باستعادة اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ ثلاثة مواسم، لاسيما وأنه جاء أمام فريق يلعب للمرة الأولى في دوري المحترفين.
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