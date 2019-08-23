شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يتلقى عرضاً من «المقاصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق فى مباراته غدًا أمام ديكاداها بطل الصومال فى إياب دور الـ 64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا والمقررة غدا السبت على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويسعى ميتشو وجهازه المعاون لإدخال بعض الوجوه الجديد على التشكيل، بخلاف مباراة الذهاب التى حسمها الفريق بسباعية نظيفة تحت قيادة طارق يحيى، ولاسيما أن الأبيض حسم تأهله لدور الـ32 بنسبة كبيرة، وسعى المدير الفنى لتجربة بعض اللاعبين، خصوصا الصفقات الجديدة المقيدة إفريقيًّا فى مباراة اليوم، بالإضافة للدفع ببعض الأساسيين الذين غابوا عن مباراة الذهاب فرجانى ساسى وطارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعة وأيمن حفنى ومحمد عبدالسلام ومحمد أبوجبل.

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ووفقا للتدريبات الأخيرة، فإن ميتشو سيمنح الفرصة لمحمد أبوجبل الحارس البديل، بالإضافة للدفع بساسى وعلاء، لإكسابهم حساسية المباريات ولتجهيزهم فنيا وبدنيا لمواجهة المقاصة المهمة والمرتقبة فى دور ربع نهائى كأس مصر والمقررة الأربعاء المقبل. عقد ميتشو، المدير الفنى للفريق، جلسة سريعة مع الثنائى أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف، للاتفاق على برنامج العمل فى الفترة المقبلة، ومعرفة الحالة الفنية والبدنية للاعبين التى وصل إليها اللاعبون فى الفترة الماضية.

يأتى هذا فيما اقترب أيمن حفنى من الانتقال لفريق مصر المقاصة بعد تلقيه عرضا رسميا من النادى الفيومى بناء على رغبة أحمد حسام ميدو لضمه، وأكد حفنى أنه عقد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس النادى طالبه خلالها بالموافقة على رحيله لخوض تجربة جديدا، مؤكدا أنه حصل على وعد منه بالموافقة على رحيله للحصول على فرصة مع المقاصة لاسيما أن ميتشو المدير الفنى أبلغه بالموافقة على رحيله أيضا بناء على رغبته. وعلمت «المصرى اليوم» أن سبب تأخير وصول الجهاز المعاون هو تفكير ميتشو فى استبدال مدرب الحراس «كيريتش» بمدرب آخر أفضل منه ولديه سيرة ذاتية رائعة. واستعدادا للدور التالى من البطولة، طلب ميتشو من شركة تحليل الأداء الإسبانية المتعاقدة مع النادى سرعة تجهيز تقرير «أويلرز» و«جينيراسيون» المنتظر أن يتلقى الفريق مع أحدهما فى دور الـ32، من جهة أخرى، اقترب بهاء مجدى وعماد فتحى، لاعبا الفريق، من الانضمام لصفوف المصرى البورسعيدى بشكل نهائى بعدما كانت الصفقة فى طريقها للفشل بسبب المقابل المادى، إلا أن اتفاقا جديدا بين إدارتى الناديين قرب الصفقة من الحسم، خصوصا بعدما طلبت إدارة القلعة البيضاء الحصول على 3 ملايين جنيه نظير الموافقة على رحيل بهاء مجدى، وهو ما وافقت عليه إدارة المصرى وعرضت سداد مليون جنيه كاش و2 مليون بعد شهر. يأتى هذا فيما سادت حالة من الاستياء من التصريحات المتكررة من إدارة الإسماعيلى وجهازهم الفنى ضد الزمالك بسبب صفقة محمد عواد، حارس مرمى الفريق، وقال مرتضى منصور، رئيس النادى: «من غير الطبيعى أن يخرج علينا كل ساعة مسؤول من الإسماعيلى للحديث عن صفقة عواد رغما عن أن الصفقة تمت بمحض إرادة مجلس الدراويش الذين حضروا بأنفسهم إلى القاهرة وعرضوا علينا شراء اللاعب وسددنا قيمة الصفقة كاش لإنعاش خزينة الدراويش وإحداث سيولة مالية لديهم تساعدهم على تدعيم صفوفهم».

وقال «منصور»: علاقة الزمالك بجميع الأندية وخصوصا الإسماعيلى والاتحاد والمصرى تقوم على أساس الاحترام المتبادل.