شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحافظ على الصدارة بدورة الألعاب الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظت مصر على صدارة الترتيب فى منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة فى المغرب برصيد 30 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات و12 فضية و10 برونزيات، بينما جاءت الجزائر فى المركز الثانى برصيد 22 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات و9 برونزيات.

ويبدأ لاعبو رفع الأثقال منافساتهم، اليوم، وسط آمال كبيرة فى حصد العديد من الميداليات لزيادة رصيد مصر، التى تسعى للحفاظ على الصدارة فى الدورة، وحقق منتخب مصر للريشة الطائرة الفوز على نظيره منتخب إريتريا بنتيجة 5- 0 فى المباراة التى أُقيمت بينهما أمس.

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وفاز أحمد صالح فى المباراة الأولى بنتيجة 2- 0 بواقع أشواط 21/4 و21/3، وفى المباراة الثانية فازت هداية حسنى بنتيجة 2- 0 بواقع أشواط 21/6 و21/10، وفى مباراة الزوجى فازت مصر عن طريق محمد مصطفى وعبدالرحمن عبدالحميد بنتيجة 2- 0 بواقع أشواط 21/8 و21/8.

وفى زوجى السيدات فازت مصر عن طريق جنا مكاوى ونور يسرى بنتيجة 2- 0 بواقع أشواط 21/4 و21/16 والزوجى المختلط فازت مصر عن طريق أدهم حاتم وضحى هانى بنتيجة 2- 0 بواقع أشواط 21/5 و21/8 لتكون نتيجة المباراة النهائية 5- 0 لصالح منتخبنا.

من ناحية أخرى، فاز المنتخب الوطنى للكرة الطائرة للشباب، أمس الخميس، على الأرجنتين بنتيجة «3- 1»، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم، تحت 19 سنة، المقامة فى تونس. وجاءت الأشواط بواقع «25- 23» و«25- 16» و«21- 25» و«25- 12»، فى إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، التى تضم أيضًا منتخبات المكسيك وألمانيا واليابان، وكان المنتخب الوطنى قد حقق الفوز فى الجولة الأولى على نظيره الألمانى بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين، وسيلعب الفراعنة مع اليابان، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة.

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