شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يبحث عن أول فوز أمام إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى أستون فيلا الذى يضم بين صفوفه محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد المحمدى، نجمى المنتخب الوطنى، نظيره إيفرتون، على ملعب فيلا بارك فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وتقابل الفريقان 203 مرات فى تاريخ الدورى الإنجليزى حيث سبق وفاز أستون فيلا بالمواجهة 73 مرة، مقابل 76 انتصارا لصالح إيفرتون، بينما كان التعادل حاسما فى 54 مباراة. ويسعى أستون فيلا لتحقيق أول انتصار له فى البريميرليج هذا الموسم بعد الخسارة فى أول مواجهتين أمام توتنهام وبورنموث، من أجل استعادة الثقة لاستكمال الموسم بالدورى الإنجليزى لاسيما بعد الصعود من «الشامبيونشيب». ويدخل أستون فيلا اللقاء بتشكيل توم هيتون أحمد المحمدى، إنجيليس، مينجز، نيل تايلور، دوجلاس لويز، جون ماجكين، جاك جيراليش، تريزيجيه، أنور الغازى، ويسلى.