الحضري يقترب من منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة فى الجهاز الجديد...

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جدة - عمرو شويل إقترب عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، من شغل منصب مدرب حراس مرمى الفراعنة فى الجهاز الجديد سواء مع حسن شحاتة أو حسام البدرى أو إيهاب جلال المرشحين الأقوى حتى الآن لمنصب مدرب منتخب مصر.
وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أول اجتماعاتها غدا السبت ويعقبه مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة ، حيث بدأت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مهام عملها مساء الأربعاء بالاجتماع مع فيرون أومبا مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن منطقتي أفريقيا والكاريبي ، وحضر الاجتماع الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتور أحمد عبد الله و سحر عبد الحق عضوي اللجنة ، فيما تعذر حضور محمد فضل لسفره خارج مصر.
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