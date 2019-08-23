موعد مباراة الزمالك وديكيداها في إياب أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة المفتوحة.. وتغييرات في التشكيل الأساسي

كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك، فريق ديكيداها الصومالي، في الثامنة مساء السبت، على ملعب بتروسبورت، في إطار إياب مباريات دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك بسبعة أهداف نظيفة.

وتوج الزمالك، ببطولة كأس الكونفدرالية، النسخة الماضية، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، في المباراة النهائية.

تشكيل الزمالك المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ طارق يحيي المدير الفني المؤقت للزمالك، بالتشكيل التالي:

-في حراسة المرمى: محمد عواد.

-خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبدالغني، محمود حمدي ”الونش“، حمدي النقاز.

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-خط الوسط: محمود عبدالعزيز ”زيزو“، كريم بامبو، شيكابالا.

-خط الهجوم: أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، مصطفى محمد.

القناة الناقلة

تذاع المباراة مجانا عبر شاشة أون سبورت، على النايل سات.

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