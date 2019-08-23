موعد مباراة الأهلي واطلع بره اليوم في إياب دوري الأبطال.. والقناة المفتوحة الناقلة.. وتغييرات بالجملة في تشكيل الأحمر

كتب: ضياء السقا

يخوض الأهلي، مباراة سهلة أمام فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار إياب مباريات دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب ببرج العرب بالإسكندرية قد انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

واتفق مسؤولو الناديين في وقت سابق على إقامة مباراتي الذهاب والإياب بمصر.

وكان المارد الأحمر قد ودّع النسخة الماضية من البطولة، من دور الثمانية بخسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب إفريقي حيث خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يُحقق فوزاً هزيلاً بهدف نظيف في لقاء العودة ببرج العرب.

التشكيل

ومن المتوقع أن يجري محمد يوسف، المدير الفني للأهلي المؤقت، بعد إقالة لاسارتي عدة تغييرات على التشكيل الأساسي.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمود وحيد

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في خط الوسط: مجدي قفشة - حمدي فتحي - عمرو السولية - أجاي - أحمد الشيخ

في خط الهجوم: صلاح محسن

ويغيب عن الأهلي، محمد محمود، وكريم نيدفيد للإصابة.

القناة الناقلة

تذاع المباراة مجانا عبر شاشة أون سبورت، على النايل سات.

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