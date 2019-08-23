يوفنتوس يخطط لإتمام صفقة ضخمة بالتعاقد مع نيمار وسواريز وراكيتيتش

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كشف تقرير إعلامي بأن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تخطط لإبرام صفقة ضخمة تضم اسماء وازنة ستكون الحدث الابرز في سوق الانتقالات الصيفية قبل إغلاق ابوابها في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية بأن إدارة يوفنتوس قد وضعت عينها على ثلاثة نجوم من العيار الثقيل ، حيث بدأت مفاوضات رسمية مع أنديتهم بهدف امتلاك أقوى و اغلى فريق في أوروبا هذا الموسم.

ويرغب مسؤولو النادي الإيطالي التعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، و مقايضته بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا ، مستغلين فشل إدارتي برشلونة و ريال مدريد الإسبانيين في إقناع الإدارة الفرنسية بالتنازل عن نيمار.

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كما تتضمن خطة النادي الإيطالي التعاقد مع ثنائي برشلونة المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز و لاعب الوسط الكرواتي ايفان راكيتيتش ، حيث سافر فابيو بارتيشي المدير الرياضي بنادي يوفنتوس إلى برشلونة قبل ايام لفتح مفاوضات رسمية مع مسؤولي النادي الكتالوني .

ورغم ان مسؤولي برشلونة يرفضون بيع لويس سواريز باعتباره هدافاً للفريق ، إلا ان صناع القرار في النادي الإيطالي يراهنون على عودة نيمار إلى "الكامب نو" لتغيير موقفهم ، إذ ان قدوم المهاجم البرازيلي سيقلل من فرصة الهداف الأوروغوياني في اللعب أساسياً خاصة بعد استقطاب النادي المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان ، دون إغفال بأن عقد الثنائي راكيتيتش و سواريز ينقضي في شهر يونيو من عام 2021 ، مما يجعل من انتقالهما إلى تورينو ممكناً ، و منحهما عقداً مميزاً سواء من ناحية الراتب او مدة العقد التي لن تقل عن ثلاثة مواسم.

واخيراً فإن الصفقة الضخمة التي يريد إبرامها الإيطاليون ستكون مرهونة بتحرك نيمار سواء بعودته لبرشلونة او انضمامه إلى يوفنتوس ، في حين انتقاله إلى ريال مدريد سوف يفسد الصفقة.