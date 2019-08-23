شكرا لقرائتكم الاهلى ضد اطلع بره.. ليلة الإياب فى دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الأهلي في السابعة من مساء اليوم ،الجمعة، فريق أطلع بره، في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب في ثاني مطبات رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ سنوات وتحديداً منذ عام 2013 عندما حصد المارد الأحمر اللقب على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي .

ويلعب الاهلي مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان بإستاد برج العرب في إياب الدور التهميدي للبطولة، التى واجه الاهلي فيها سوء حظ واضح خلال السنوات الماضية حيث خسر من الوداد المغربي في نهائي 2017 ثم خسر نهائي 2018 أمام الترجي قبل أن يودّع نسخة 2019 من دور الثمانية بخسارة قاسية أمام صن داونز الجنوب افريقي حيث خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يُحقق فوزاً هزيلاً بهدف نظيف في لقاء العودة ببرج العرب.

وحقق الأهلى فى مباراة الذهاب الذي أقيم أيضاً فى ملعب برج العرب بعد اتفاق الناديين على إقامة مباراتي الذهاب والعودة داخل مصر، فوز عريض برباعية نظيفة، إلا أن الاحمر يحاول استعادة الثقة المفقودة فى مواجهة الليلة بتحقيق فوز معنوي بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف وتوديع بطولة كأس مصر منذ أيام، وهى الهزيمة التي هزت أرجاء قلعة الجزيرة وتسببت فى إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق وجهازه المعاون الأجنبي، وإسناد المسئولية لمحمد يوسف بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

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ويتسلّح محمد يوسف بأكثر من عامل فى مواجهة الليلة يأتي في مقدمتها التاريخ الذى ينحاز بشكل كبير للمارد الأحمر كما أن خبرات اللاعبين وقدراتهم الفنية تصب في مصلحة بطل مصر، فى الوقت الذي يرغب يوسف فى منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على الفرصة أثناء فترة تولى لاسارتي المسئولية، ومنهم محمود وحيد الذي يعوض غياب على معلول الذي تم اعفائه من خوض المباراة، وكذلك المالي اليوم ديانج وصلاح محسن وأصحاب الخبرات أحمد فتحى وحسام عاشور.

كما يعول يوسف على الأوراق الرابحة ويأتي في مقدمتها صالح جمعة وحمدي فتحي وعمرو السولية والمغربي وليد أزارو، وحذر يوسف لاعبيه من خطورة التهاون في لقاء الليلة موضحاً لهم خلال التدريبات الماضية أن الكرة لا تعرف إلا من يجتهد في الملعب، ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضور 10 ألاف مشجع بعد حصول النادي على الموافقات الأمنية للازمة

في المقابل ، يحاول فريق "إطلع بره" تحسين صورته بعد ظهور الفريق بشكل متواضع فى مباراة الذهاب، كما يرغب لاعبيه فى تحقيق المجد أمام الاهلي بتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الليلة على الرغم من فارق الإمكانيات بين الناديين ، ورفض الفريق الجنوب السوداني الإستسلام رغم فارق الأمكانيات ورغم نتيجة مباراة الذهاب وأعلن مدرب الفريق عقب رباعية الذهاب إنه سيلعب الليلة بهدف تحقيق نتيحة جيدة.