شكرا لقرائتكم خماسية إتحاد الكرة تحسم اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلال 7 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحسم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الأسبوع المقبل إسم المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلفا لأجيرى، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة تعلن عقب الإجتماع الذى سيعقد منتصف الأسبوع المقبل والمرجح له الثلاثاء، إسم المدرب الجديد، وبات حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للفراعنة هو الأقرب لتولى المهمة إلا أن حسام البدرى مازال متواجدا فى الصورة أيضا لتنحصر المنافسة بينهما .

وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أول اجتماعاتها غدا السبت ويعقبه مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة..

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بدأت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مهام عملها مساء الأربعاء بالاجتماع مع فيرون أومبا مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن منطقتي أفريقيا والكاريبي ، وحضر الاجتماع الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتور أحمد عبد الله و سحر عبد الحق عضوي اللجنة ، فيما تعذر حضور محمد فضل لسفره خارج مصر.