شكرا لقرائتكم الزمالك و ديكاداها.. الصربي يستعد لأول معركة له أمام بطل الصومال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، لإدارة أول مباراة رسمية له مع الفارس الأبيض، بمواجهة ديكاداها بطل الصومال، المقرر لها غدًا السبت على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا، حيث تولى ميتشو مهمة قيادة أبناء ميت عقبة خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته عقب ضياع لقب الدورى الممتاز، ثم الخسارة من الأهلى "حامل اللقب" بهدف دون رد فى مباراة القمة رقم 118 والأخيرة فى الموسم، ثم تولى بعدها طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصفة مؤقتة، ليقود الفريق أمام ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 7/0.

ووضح ذكاء "ميتشو" بعد تمسكه بقيادة الفريق فى مباراة العودة أمام ديكاداها، لضمان الفوز بها وتحقيق نتيجة ايجابية كبيرة فى نقطة انطلاقه مع الفريق حتى يتمكن من اعطاء انطباع جيد فى بداية مشواره ويترك ذكرى مميزة فى البدايات، لاسيما وأن الفوارق الفنية بين الزمالك والفريق الصومالى ستسهل مهمة الخواجة الصربى فى تحقيق نتيجة كبيرة، بدلاً من أن تكون بدايته بمواجهة المقاصة فى دور الثمانية بمسابقة كأس مصر، وهى ما قد تشهد مفاجآت وتترك ذكرى غير جيدة مع الجماهير.

وسيضع الليلة الصربى ميتشو خطة مواجهة بطل الصومال، بعد أن شاهد فيديو مسجل لمباراة الذهاب التى انتهت بفوز الأبيض بسباعية نظيفة، وكشف مصدر بالجهاز الفنى للزمالك، أن الخواجة الصربى يميل للاعتماد على طريقة 4-4-2 أو 3-5-2 وإن كانت الأولى هى التى كان يعتمد عليها بشكل كبير فى أسلوب لعبه مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى، وفى حالة الاعتماد على تلك الطريقة ستكون هى الأولى للزمالك منذ عدة سنوات الاعتماد على ثنائى هجومى، مشيرًا إلى أن "ميتشو" يتمتع بمرونة تكتيكية وهى ما تدفعه أحيانًا لتغيير طريقته ليعتمد على 3-5-2 وأحيانًا 4-5-1، حيث دائمًا يكون هدفه التأمين الدفاعى، حتى يتمكن من فرض سيطرته بالهجوم، مع زيادة فاعلية الأطراف.