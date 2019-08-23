“استقبال” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة مجاناً تردد تردد قناة...

تُقام اليوم الجمعة مباراة قوية تجمع بين فريقي مباراة الأهلي واطلع برة على ملعب برج العرب في الإسكندرية الأكثر جمالاً ولعل الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي وخاصة الجماهير المصرية تود الإطلاع ومعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة اليوم مجانا نايل سات وعرب سات، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور القليلة القادمة عبر هذا التقرير.

وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات والأقمار الصناعية الأخرى، سنتعرف معكم على موعد مباراة الأهلي واطلع برة اليوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا 2019 اللقاء الذي يسعى من خلالة كلا الفريقين لتحقيق الفوز للخروج من اللقاء بحصد النقاط.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة اليوم مجانا

متابعينا الكرام عشاق ومحبي الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي يوجد العديد من القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2019، كما هناك عدد من القنوات المشفرة التي تذيع مباراة الأهلي واطلع برة اليوم نتعرف عليها كاملة.

Advertisements

وتنطلق مباراة الأهلي واطلع برة اليوم الجمعة الموافق 23-8-2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتحديداً حسب ساعة مكة المكرمة، بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة اليوم

عمليات البحث المستمرة تشتد خلال الساعات القليلة القادمة عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة اليوم مجانا على نايل سات، وهؤلاء اللذين يبحثون عن القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الأهلي واطلع برة اليوم في دوري أبطال أفريقيا وتحديداً الجماهير المصرية والعربية.

تردد قناة أون سبوت ON Sport HD الناقلة لماتش الأهلي اليوم

التردد 10853 / معدل الترميز 27500 / الاستقطاب أفقي / معامل تصحيح الخطأ 5/6.