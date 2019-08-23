تعرف على موقف الفيفا من تطبيق تقنية الفيديو في الدوري

كشف د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، لم تقرر بشكل رسمي، تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الموسم المقبل.
وقال نائب رئيس الجبلاية لـ "الوفد": «لم نقرر رسميًا تطبيق تقنية الفيديو لكن طلبنا من مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"ذلك، وأكد لنا مندوب الفيفا، أنهم مستعدون لإرسال مندوب عنهم يوضح التكلفة المالية، وإن كانت تبدو مرتفعة للغاية، بجانب إرسال خبير متخصص يتولى تدريب الحكام على استخدام التقنية».
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