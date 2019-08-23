الفيفا يُفرج عن الدعم المالي لمشروع الهدف

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الإفراج عن الدعم المالي الخاص بمشروع الهدف في السادس من أكتوبر، بعد تعيين اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني. عمرو الجنايني. وكان الفيفا أوقف الدعم المالي الخاص بالمشروع بعد قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، بالاستقالة عقب خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا 2019. أبو ريدة، بالاستقالة عقب خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا 2019. وشدد مندوب الفيفا للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بضرورة الانتهاء من تطوير المشروع في أقرب وقت، وتعهد بصرف دعم مادي خلال الأيام المقبلة.

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