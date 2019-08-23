اتحاد الكرة يطالب الفيفا بتفعيل رخص المدربين المصريين في آسيا

طلب مسئولو اتحاد الكرة، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بضرورة تفعيل رخص المدربين المصريين في الدول الآسيوية، حتى يتسنى لهم العمل في البلاد العربية دون مشاكل. في البلاد العربية دون مشاكل. وكشف د.جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، أنه تحدث مع مندوب الفيفا خلال اجتماعه مع اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية أول أمس الأربعاء، بضرورة تفعيل الرخص التي يحصل عليها المدربون من خلال دورات التدريب التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

مندوب الفيفا خلال اجتماعه مع اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية أول أمس الأربعاء، بضرورة تفعيل الرخص التي يحصل عليها المدربون من خلال دورات التدريب التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

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