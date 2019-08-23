رياضة | المنتخب الأوليمبي يختار ملعب الأسكندرية لمواجهة السعودية.. وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي يختار ملعب الأسكندرية لمواجهة السعودية.. وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، على اختيار ملعب الإسكندرية لاستضافة مواجهتي السعودية وديا.

ويفضل الجهاز الفني خوض المواجهة بالإسكندرية، ورفض اللعب على السويس أو الإسماعيلية، بالمواجهتين الوديتين المحدد لهما 7 و 10 سبتمبر المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي لنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمقرر إقامتها بالقاهرة نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.