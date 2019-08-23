رياضة | طارق يحيى يستعين بمحمود ياسين ورشدي أباظة لتبرير قصر مدة قيادته للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى يستعين بمحمود ياسين ورشدي أباظة لتبرير قصر مدة قيادته للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق يحيى المدير الفني للزمالك السابق أن قيادة الفريق الأبيض شرف لأي مدير فني مثلما يحدث في الأفلام السينمائية عندما يقوم ممثل كبير باداء دور صغير ولكنه مؤثر.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "محمد عبد الشافي قدم 40% من مستواه فقط للزمالك حتى الآن".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً : "قياة الزمالك شرف لأي مدرب مثل محمود ياسين الذي كان له دور في فيلم الصعود إلى الهاوية أو رشدي اباظه في فيلم كلمة شرف".